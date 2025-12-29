Ana Fernández nos confiesa que hace un roscón de reyes "exquisito"

Para Ana Fernández la Navidad es una de las mejores épocas del año. Nos desvela que “siempre le han gustado” y que quizás sea porque siempre ha tenido “hermanos pequeños”. Entonces estas fechas se convertían en el momento perfecto para hacer “planes en casa”.

Nos desvela también que le encanta preparar “cositas para comer” y que las navidades pasadas aprendió a hacer roscón de reyes y le queda “exquisito”.

¡Descubre qué no puede faltar en su Navidad pero prepárate porque se te va a hacer la boca agua!

Dale al play y disfruta de la entrevista completa y no te pierdas Los Protegidos: Un Nuevo Poder en atresplayer.