El curioso truco de Carla Díaz antes de salir a escena

La actriz Carla Díaz, protagonista en La Ruta. Vol. 2: Ibiza, que se estrenará este 26 de octubre en atresplayer revela un truco previo a salir a escena.

Aunque confiesa que no tiene ningún ritual concreto, “siempre intento observar mi cuerpo el día de rodaje”, explica, “tengo un truco para que el personaje tenga más energía”, añade.

Todo empezó cuando Díaz vio a una compañera de trabajo frotarse las manos, “me hizo gracia, probé a hacerlo y me di cuenta de que funcionaba”, añade.

Así es La Ruta. Vol. 2: Ibiza

Marc Ribó es el DJ residente una de las grandes discotecas de Ibiza en 1996, cuando la isla está a punto de convertirse en la capital del ocio mundial. Aunque solo veinticinco años antes, en los primeros 70, era un oasis de libertad en la España franquista.

Esa Ibiza es la que conocen los padres de Marc, pocos meses antes de morir en el famoso accidente aéreo del Caravelle de 1972, con los mismos años que cumplirá Marc al llegar a la isla.

Así, la juventud de Marc en Ibiza se convierte en una especie de reflejo de la juventud de sus padres; tan parecida y tan distinta como esa isla que, de alguna manera, les ha vuelto a juntar.