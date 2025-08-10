Léon Degrelle, el nazi más buscado, se encontraba en la Costa del Sol

Muchos nazis se refugiaron en España en busca de una nueva identidad y protección política, para evitar ser juzgados por sus crímenes de guerra.

En el segundo capítulo de Érase una vez en Marbella, titulado 'Por encima de la ley', se aborda uno de los casos más llamativos: el de Léon Degrelle.

Este personaje huyó a la Costa del Sol, donde llevó una vida de lujo, e incluso organizaba cenas nazis en homenaje a su Führer. En este capítulo se analiza su huida del país, cómo logró pasar desapercibido durante años y si finalmente recibió el castigo que merecía.