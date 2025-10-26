Las reinas llenan de tela Drag Race España con la categoría de la pasarela del quinto programa: ¡Al tul tul!

El quinto programa de Drag Race España ha tenido extra de tul. Y es que la pasarela de esta semana ha sido “¡Al tul tul!”. Un runway muy colorido en el que las reinas han usado metros y metros de tela y nos han dejado outfits de escándalo.

Este ha sido el broche perfecto de un programa en el que las reinas han leído en el Reading y se han puesto en la piel de otras celebridades para conseguir un match en el Snatch Game.

No te pierdas todo esto y mucho más en el quinto programa de Drag Race España,ya disponible en atresplayer.

Y mañana a las 20h vuelve Sí lo digo con Samantha Ballentines y una invitada muy especial. ¡No te lo pierdas!