Mejores momentos | Temporada 5
Las reinas llenan de tela Drag Race España con la categoría de la pasarela del quinto programa: ¡Al tul tul!
Esta semana en el concurso las reinas han sacado muchos metros de tela para una pasarela impresionante. No te lo pierdas en atresplayer.
El quinto programa de Drag Race España ha tenido extra de tul. Y es que la pasarela de esta semana ha sido “¡Al tul tul!”. Un runway muy colorido en el que las reinas han usado metros y metros de tela y nos han dejado outfits de escándalo.
Este ha sido el broche perfecto de un programa en el que las reinas han leído en el Reading y se han puesto en la piel de otras celebridades para conseguir un match en el Snatch Game.
No te pierdas todo esto y mucho más en el quinto programa de Drag Race España,ya disponible en atresplayer.
