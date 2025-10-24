Los motivos de Rebeca para ver el cuarto programa de Drag Race España: “Les veo mucha proyección a más de una"

Rebeca ha sido la invitada a acompañar a Supremme de Luxe, Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrossi en el cuarto programa de la quinta temporada de Drag Race España.

Hemos hablado con ella y nos ha contado que lo que más le gusta del programa es que es “fantasía pura” y el mejor para soñar y ser la diva que nunca hemos podido ser.

En el capítulo, además, la artista ha confesado haber visto grandes looks y temazos que se van a hacer virales. “Les veo mucha proyección a más de una”, ha dicho.

El nombre drag de Rebeca

Rebeca ha confesado en su entrevista cuál le gustaría que fuese su nombre drag. “Drag Dura de pelar” ha sido una de sus opciones, aunque ha considerado que sería muy obvio.

Finalmente, se ha quedado con la opción “Drag fiesta sobre mi corona”.

