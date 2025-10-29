Mejores momentos | Temporada 5
Krystal Forever deja en Drag Race España un legado que será para siempre: ¡No te pierdas sus mejores momentos!
La reina ha sido la cuarta eliminada en el quinto programa de la temporada y hemos hecho un repaso de su paso por el concurso.
Krystal Forever ha sido la cuarta reina eliminada de Drag Race España y hemos hecho un repaso por todos sus mejores momentos en esta quinta temporada.
La reina entró en el taller pisando fuerte y con una clara declaración de intenciones: “Vengo desde el futuro y vosotras no estáis en él”, fue su frase de entrada.
Desde Venezuela, la reina ha llegado a Drag Race España para conquistar cada pasarela con looks increíbles y de mucho nivel. Además, ha demostrado en los retos que es capaz de todo y ha luchado por darlo todo en el concurso y por quedarse.
No te pierdas sus mejores momentos en el vídeo, y no te pierdas el quinto programa de Drag Race España, al completo en atresplayer.
