Krystal Forever deja en Drag Race España un legado que será para siempre: ¡No te pierdas sus mejores momentos!

Krystal Forever ha sido la cuarta reina eliminada de Drag Race España y hemos hecho un repaso por todos sus mejores momentos en esta quinta temporada.

La reina entró en el taller pisando fuerte y con una clara declaración de intenciones: “Vengo desde el futuro y vosotras no estáis en él”, fue su frase de entrada.

Desde Venezuela, la reina ha llegado a Drag Race España para conquistar cada pasarela con looks increíbles y de mucho nivel. Además, ha demostrado en los retos que es capaz de todo y ha luchado por darlo todo en el concurso y por quedarse.

No te pierdas sus mejores momentos en el vídeo, y no te pierdas el quinto programa de Drag Race España, al completo en atresplayer.