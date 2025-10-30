Drag Race España rinde homenaje a Federico García Lorca y recibe a La Dani, este domingo en atresplayer

La competición en Drag Race España no descansa, cada vez son menos las reinas que siguen concursando y la exigencia sigue subiendo una semana más. Este domingo a las 20.00 h, atresplayer estrena una entrega en la que se rendirá un homenaje a Federico García Lorca y que contará con la visita del cantante y actor La Dani. Supremme de Luxe volverá a poner al frente una semana más. Junto a la presentadora, el jurado lo conforman de nuevo Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking.

Alexandra del Raval, Dafne Mugler, Denébola Murnau, Ferrxn, Laca Udilla, Margarita Kalifata, Nix y Satín Greco continúan en la competición de la quinta edición de Drag Race España.

Drag Race España está arrasando esta temporada y confirmándose como un auténtico éxito en atresplayer. Tras lograr su mejor arranque histórico en atresplayer y contando además con el Meet the Queens más visto de su historia, el programa triunfa cada domingo con nuevos episodios. Además, esta se ha convertido en la edición mejor valorada de la historia de la franquicia en España.

El programa, dirigido por Lola Ibarreta y Jonathan Ruiz Camino en su quinta temporada, busca a la mejor superestrella drag española a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las reinas deberán superar pruebas de costura, talento, baile o interpretación para evitar ser eliminadas y abrirse paso entre sus compañeras hasta la Gran Final. Lo harán en mini retos y maxi retos que pondrán a prueba todas sus capacidades. El final de cada capítulo siempre consistirá en una gran pasarela en la que las participantes mostrarán sus mejores ‘looks’ según la categoría.

Al igual que toda la franquicia de Drag Race España, esta quinta edición está producida por World of Wonder y Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado por Passion Distribution.

Ignacio Corrales y Jorge Pérez Vega son los productores ejecutivos de Buendia Estudios. Los productores ejecutivos de World of Wonder son Fenton Bailey, Randy Barbato y Tom Campbell y RuPaul Charles.

Episodio 6: Vais a volverme Lorca

Federico García Lorca es un icono de la literatura española y de la cultura LGTBIQ+, por eso Drag Race España le rinde homenaje en el musical Vas a volverme Lorca. Las reinas se pondrán en la piel de los personajes de La casa de Bernarda Alba y lucirán sus mejores looks nupciales en la categoría Bodas de sangre, ante la mirada de nada más y nada menos que La Dani, icono de la música y la interpretación.

‘Sí lo digo’, ‘Tras la carrera’ y entrevistas exclusivas con las reinas

Como cada semana, Drag Race España, Ana Locking entrevista a la reina eliminada de la semana en Tras la carrera. Este domingo, atresplayer estrenará una nueva entrega del formato en el que diseñadora y miembro del jurado del programa analizará junto a la reina expulsada su trayectoria.

Por su parte, el lunes a las 20.00 h atresplayer estrena en abierto una nueva entrega de Sí lo digo, el formato conducido por Samantha Ballentines en el que, junto a reinas de la cuarta temporada, reaccionará al programa estrenado el domingo. Estará disponible el martes en su canal oficial de YouTube.

Y el lunes por la tarde, la reina eliminará analizará su paso por el programa en un encuentro en directo moderado por Mafalda González a través la cuenta oficial de Drag Race España en Instagram.