Carteles oficiales de Drag Race España, que arranca en atresplayer el próximo 7 de septiembre con su Meet the Queens

El taller de Drag Race España volverá a abrir sus puertas. Un nuevo elenco tomará el relevo de las cuatro anteriores generaciones de reinas que ya triunfan sobre los escenarios de España y de todo el mundo. Ellas deberán demostrar que son las mejores y por ello superarán todo tipo de pruebas para evitar ser eliminadas y así poder abrirse paso entre sus compañeras hasta la Gran Final.

Lo harán en una temporada que llega con muchas sorpresas, inesperados giros en su mecánica y grandes novedades. Una de las más importantes es la cuantía del premio de la ganadora y es que este pasará de los 30.000 euros que tenían las anteriores ediciones a 50.000 euros.

En esta quinta edición que atresplayer estrenará el próximo mes de septiembre, Drag Race España busca a la mejor superestrella drag española a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las concursantes tendrán que superar las distintas pruebas propuestas por el equipo para no ser eliminadas y conseguir así coronarse como la ganadora. Las reinas se enfrentan a sesiones de fotos, bailes, retos artísticos o actuaciones musicales para demostrar que son las mejores en su campo. Cada semana habrá mini retos y maxi retos que pondrán a prueba todas sus capacidades. El final de cada capítulo siempre consiste en una gran pasarela en la que las participantes muestran sus mejores ‘looks’ según la categoría semanal.

Al igual que toda la franquicia de Drag Race España, esta quinta edición está producida por World of Wonder y Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado por Passion Distribution.

Ignacio Corrales y Jorge Pérez Vega son los productores ejecutivos de Buendia Estudios. Lola Ibarreta y Jonathan Ruiz Camino están al frente de la Dirección del programa. Los productores ejecutivos de World of Wonder son Fenton Bailey, Randy Barbato y Tom Campbell y RuPaul Charles.

Drag Race España, un largo y exitoso viaje internacional

Desde que llegase a atresplayer, Drag Race España ha sido un fenómeno a nivel mundial, consiguiendo el aplauso unánime del público y de la crítica, recibiendo numerosos comentarios positivos de todas partes del mundo y siendo una de las franquicias mejor valoradas a nivel internacional. El formato ha hecho historia en España, convirtiéndose en la primera franquicia fuera de EE.UU. en hacer su versión All Stars, reuniendo a algunas de las reinas más aclamadas de sus tres primeras ediciones.

Además, en su cuarta edición, por primera vez en la versión española, el programa bajó el telón con un gran espectáculo en un teatro con público en directo, siguiendo la estela de la versión original americana. La gran final de Drag Race España se celebró con un evento sin precedentes que finalizó con la coronación de la reina ganadora.

Drag Race, un fenómeno internacional único

Con 17 temporadas a sus espaldas y varias ediciones especiales, RuPaul’s Drag Race, la versión original, es un fenómeno que va más allá de la televisión. Se ha convertido en un acontecimiento con miles de seguidores por todo el mundo y que ha lanzado al estrellato a decenas de artistas.

El programa ha sido adaptado con mucho éxito en países como Chile, Tailandia, Reino Unido, Canadá, Holanda, Francia, Italia, Alemania, México, Brasil o Suecia. Arrasa en audiencia y en redes sociales allá por donde pasa.

Drag Race ya tiene 33 premios Emmy en su estantería, entre otros galardones. Además de haber premiado en varias ocasiones a su presentador, RuPaul, el formato ha logrado ser premiado en la principal categoría de Mejor Programa Reality y de Competición en seis ocasiones.

atresplayer, el referente local

atresplayer se ha convertido en la plataforma española líder, en el héroe local, por sus contenidos, auténtico diferencial. Miles de horas de contenido que reúnen algunas características fundamentales en el modelo de Atresmedia: calidad, innovación, variedad y diversidad. Tanto en su modalidad gratuita, como en el pago, atresplayer ofrece un catálogo único de contenidos con el mejor entretenimiento y el acceso a la información y actualidad líder.

Además de todas las producciones de los canales en abierto, atresplayer ha logrado con sus producciones originales convertirse en referente en el sector, siendo la plataforma que más ficción española ha estrenado en los últimos años.

Por un lado, producciones originales, que solo se pueden disfrutar en la modalidad de pago de atresplayer. Series como Veneno, FoQ: La nueva generación, Cardo, La Ruta, Las noches de Tefia, La novia gitana… o programas como Drag Race España. Un impresionante catálogo de originales que no para de crecer y que en este 2025 incorpora apuestas como ‘Mariliendre’ y ‘El Gran Salto’ (temporadas completas ya disponibles) o ‘Mar afuera’, que llegará el próximo 14 de septiembre a atresplayer.

Por otro lado, las producciones exclusivas como Cristo y Rey, Entre tierras, Perdiendo el juicio, A muerte u Honor, aquellas que los abonados a la modalidad de pago de atresplayer pueden disfrutar meses antes de su estreno en los canales en abierto de Atresmedia TV y que conforman la oferta líder de la televisión española. Además, atresplayer le concede la oportunidad al suscriptor de poder ver todo el contenido de Atresmedia cómo y cuándo quiere. Programas y series de éxito como La Voz, Mask Singer: adivina quién canta, Pesadilla en la cocina, Sueños de libertad, Tu cara me suena, El Hormiguero o Pasapalabra forman parte de un catálogo que se hace más grande cada día.