¡Bienvenides al Snatch Game! Las reinas se enfrentan a la prueba más esperada de Drag Race España

En el quinto programa de Drag Race España hemos jugado al Snatch Game, uno de los retos más esperados en el que las reinas se caracterizan de celebridades invitadas para hacer match con los jugadores invitados.

Esta temporada, las concursantes han estado acompañadas por Brays Efe y Yenesi. En cuanto a las celebridades invitadas, estas han ido desde Isabel Pantoja a Celia Cruz, pasando por Franco, Eduard Punset o Rita Barberá.

No te pierdas el Snatch Game al completo en el quinto programa de la quinta temporada de Drag Race España. ¡Ya disponible en atresplayer!

Y mañana a las 20h vuelve Sí lo digo con Samantha Ballentines y una invitada muy especial. ¡No te lo pierdas!