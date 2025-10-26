Mejores momentos | Temporada 5
La biblioteca de la quinta temporada de Drag Race España ha quedado oficialmente abierta: ¡Llega el Reading!
Esta semana las reinas han tenido que leer a sus compañeras en el minireto del concurso. ¡No te lo pierdas ya en atresplayer!
Ha llegado el momento de que las reinas de la quinta temporada de Drag Race España se pongan las gafas y lean a sus compañeras. El minireto de esta semana ha sido el Reading y las concursantes han repartido para todas.
¡Nadie en el taller de Drag Race se ha escapado! Y es que leer en este concurso es fundamental.
Si quieres saber quién ha ganado no te pierdas el quinto programa del concurso en atresplayer.
Y mañana a las 20h vuelve Sí lo digo con Samantha Ballentines y una invitada muy especial. ¡No te lo pierdas!
