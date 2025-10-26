La biblioteca de la quinta temporada de Drag Race España ha quedado oficialmente abierta: ¡Llega el Reading!

Ha llegado el momento de que las reinas de la quinta temporada de Drag Race España se pongan las gafas y lean a sus compañeras. El minireto de esta semana ha sido el Reading y las concursantes han repartido para todas.

¡Nadie en el taller de Drag Race se ha escapado! Y es que leer en este concurso es fundamental.

Si quieres saber quién ha ganado no te pierdas el quinto programa del concurso en atresplayer.

Y mañana a las 20h vuelve Sí lo digo con Samantha Ballentines y una invitada muy especial. ¡No te lo pierdas!