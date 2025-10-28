Así define Krystal Forever su drag en la Autoentrevista de Drag Race España: “Camaleónico, divertido y elegante"

Krystal Forever ha sido la eliminada del quinto programa de Drag Race España y ya hemos podido ver su autoentrevista. En ella, la reina ha contado que su primer contacto con el drag fue en Caracas, en Venezuela, en una noche llena de magia viendo a drags de la vieja escuela.

Por otra parte, Krystal ha definido su drag como camaleónico, divertido, elegante, glamuroso y con mucho carácter. También ha confesado el mejor consejo que le han dado, que es que sea ella misma.

Ella, además, ha dado un consejo: “No te dejes comer la cabeza por nadie y sé tú misma siempre”.

