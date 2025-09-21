Info Premium

Drag Race

Entrada al taller | Drag Race España T5

Arranca el quinto acto de Drag Race España con la entrada al werk room de Dafne Mugler, el cisne negro de la temporada

Las 12 nuevas reinas han llegado al werk room dispuestas a luchar por la corona. ¡No te pierdas sus entradas, ya disponibles en atresplayer!

Dafne Mugler

Sara Ruiz
Dafne Mugler ha llegado a Drag Race España y con ella ha dado comienzo el acto cinco del concurso, tal y como ella ha dicho en su frase de entrada. La reina ha llegado desde Málaga descubriéndose la cara como un cisne negro.

“Soy la guapa de la temporada”, ha dejado claro. Para conocerla mejor, no te pierdas su presentación del Meet The Queens ya disponible al completo en atresplayer.

El ballet llega a Drag Race España de la mano de Dafne Mugler: “Es mi forma de vida, por eso lo mezclo con mi drag”

Y el próximo 28 de septiembre… ¡Arranca la carrera! Disfruta del primer programa de la quinta temporada de Drag Race, el próximo domingo en atresplayer.

