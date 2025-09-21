Arranca el quinto acto de Drag Race España con la entrada al werk room de Dafne Mugler, el cisne negro de la temporada

Dafne Mugler ha llegado a Drag Race España y con ella ha dado comienzo el acto cinco del concurso, tal y como ella ha dicho en su frase de entrada. La reina ha llegado desde Málaga descubriéndose la cara como un cisne negro.

“Soy la guapa de la temporada”, ha dejado claro. Para conocerla mejor, no te pierdas su presentación del Meet The Queens ya disponible al completo en atresplayer.

Y el próximo 28 de septiembre… ¡Arranca la carrera! Disfruta del primer programa de la quinta temporada de Drag Race, el próximo domingo en atresplayer.