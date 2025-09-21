Entrada al taller | Drag Race España T5
Arranca el quinto acto de Drag Race España con la entrada al werk room de Dafne Mugler, el cisne negro de la temporada
Las 12 nuevas reinas han llegado al werk room dispuestas a luchar por la corona. ¡No te pierdas sus entradas, ya disponibles en atresplayer!
Publicidad
Dafne Mugler ha llegado a Drag Race España y con ella ha dado comienzo el acto cinco del concurso, tal y como ella ha dicho en su frase de entrada. La reina ha llegado desde Málaga descubriéndose la cara como un cisne negro.
“Soy la guapa de la temporada”, ha dejado claro. Para conocerla mejor, no te pierdas su presentación del Meet The Queens ya disponible al completo en atresplayer.
Más Noticias
- La Escándalo cierra las entradas al taller de la quinta temporada de Drag Race España: “Soy un puto escándalo"
- Denébola Murnau se queda en blanco en su entrada al taller de la quinta temporada de Drag Race España
- Satín Greco arrasa en su entrada al werk room de Drag Race España: “Llegó la Greco muertas de hambre"
Y el próximo 28 de septiembre… ¡Arranca la carrera! Disfruta del primer programa de la quinta temporada de Drag Race, el próximo domingo en atresplayer.
Publicidad