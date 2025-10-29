¿Quieres aprender a peinar una peluca? Krystal Forever te enseña los pasos definitivos en Mi talento drag

Uno de los grandes talentos de Krystal Forever es el de peinar pelucas, y eso es lo que nos ha enseñado en Mi talento drag. “Os voy a enseñar cómo peino mis pelucas”, ha asegurado.

Mientras lo hacía, la reina ha contado que su madre era peluquera, y que ella fue quien le enseñó todo lo que sabía.

En esta ocasión, Krystal nos ha enseñado a hacer un moño bajo para interpretar una balada. “La primera vez que me peiné una peluca fue para mi primer show”, ha dicho.

Sus pelucas favoritas, ha dicho, son los cardados, como la que llevaba en el vídeo. No te pierdas cada paso de este peinado en el vídeo y aprende a peinar una peluca mejor que nadie.

