Lucía “no puede más” y se plantea renunciar a sus poderes

El encuentro de Lucía con su redactora no ha hecho más que reavivar ese pensamiento que no deja de perseguirla. Renunciar a sus poderes y poder llevar una vida normal.

Dejar de esconderse, no saber qué piensa la gente en todo momento y poder cumplir su sueño de ser escritora, suena bien. El único inconveniente que desde ADN le borrarían la memoria, se olvidaría de los Castillo, no le quedaría ningún recuerdo sobre su familia.

La sensibilidad de Carlitos en un momento tan duro nos ha conmovido: “Siempre serás mi hermana”. Tendremos que esperar para ver qué decide finalmente Lucía, revive aquí esta escena completa o corre a atresplayer para disfrutar del primer capítulo de Los Protegidos: Un Nuevo Poder. ¡Y recuerda que mañana tenemos uno nuevo!