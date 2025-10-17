Marina Salas es Leo

Leonor se fue de casa siendo una niña, se casó siendo una niña, se quedó embarazada siendo una niña.

Y en eso ha consistido su vida desde entonces: en cuidar de su casa y de su hijo, Marc, al que quiere con todas sus fuerzas.

Siempre ha sentido algo en el estómago: un vacío. Pero ese sentimiento cada vez es más fuerte: es lo que siente cada noche al mirar al cielo, después de tirar la basura, como si buscara algo que no sabe qué es ni dónde está. Son los nervios, le dice todo el mundo, y también se lo dice ella a si misma: “tranquila, son los nervios, nada más”.

Solo hay una persona que parece entender lo que le ocurre: Violeta, una chica que conoce en Ibiza y que le enseña un mundo que Leo no sabía que existía: un mundo que puede alejarle de lo que más quiere, pero que la atrapará como un imán.