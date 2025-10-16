Carla Díaz es Vicky

Vicky vino buscando una Ibiza que todavía no ha encontrado. La Ibiza de los reservados, de los famosos, de las fiestas en yates.

Es una Ibiza que parece quedar muy lejos de su apartamento compartido en San Antonio y de su trabajo de sol a sol en un Beach Bar.

Quizás, piensa, para acceder a esa Ibiza haga falta una llave, y quizás esa llave sea Marc.

A su lado, Vicky conoce por primera vez algo de ese sueño que vino a buscar y que la hizo salir de su pueblo en Jaén.

Aunque, una vez dentro del sueño, le sucederán cosas junto a Marc mucho más importantes que las fiestas, los yates y los reservados, cosas que le obligarán a enfrentarse con aquello que ha dejado atrás.