Alex Monner es Manuel

Tras varios años a la sombra de su jefe, Manuel decide tomar las riendas de su carrera como constructor.

Para él, esta isla no es sólo una forma de hacer negocio, sino una oportunidad de demostrarle a su hermano -y a sí mismo- que ya no es aquel niño indefenso enfermo de polio. Su mujer, en cambio, le ha apoyado siempre.

Manuel la quiere aunque no la comprenda: eso será siempre Leonor para él, una especie de misterio.

Aunque, a su manera, también Manuel es misterioso. Hay quien piensa que no hay nada demasiado valioso dentro de ese tipo tosco, medio cojo, pero Manuel se ha dado cuenta de algo que otros no: los tiempos están a punto de cambiar y la isla va a dejar de ser para unos pocos; todo el mundo querrá a venir aquí y disfrutar de la vida, y Manuel estará dispuesto a dejarse la suya para que sea a su hotel a donde vengan.