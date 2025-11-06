Así era Instant City: una burbuja de libertad

Violeta invita a Leonor a vivir con ella en Instant City, la ciudad neumática, en el capítulo 2 de La Ruta Vol.2: Ibiza (ya disponible en atresplayer).

Durante el VII Congreso del Consejo Internacional de Diseño Industrial, cientos de estudiantes de arquitectura, arte y diseño llegaron sin dinero para alojarse en la isla.

Así que el arquitecto Carlos Ferrater junto a José Miguel de Prada Poole idearon lo nunca visto: una ciudad efímera, hecha de plástico, tela y aire.

15.000 m², más de un millón de grapas

En pocos días, levantaron una utopía portátil. Sin jerarquías, sin normas… Solo creatividad, convivencia y libertad.

Una comunidad que se organizaba sola.

Fue una de las primeras manifestaciones de arquitectura efímera en España. Un experimento social y artístico en plena era franquista.

Cuando el congreso terminó, la ciudad se desmontó sin dejar rastro. Pero su espíritu sigue vivo: la prueba de que la utopía se puede construir, aunque sea por unos días.

Instant City no fue solo un lugar, fue una idea. Y La Ruta Vol.2: Ibiza la revive para recordarnos que Ibiza siempre fue más que fiesta: fue revolución.