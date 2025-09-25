Drag Race España vuelve este domingo a atresplayer con Amaia como invitada

atresplayer está a punto de abrir las puertas del taller más famoso de la televisión: el de Drag Race España. El talent show que ha revolucionado el mundo de la televisión estrena su quinta edición este domingo 28 de septiembre a las 20.00 h en atresplayer.

Esta nueva y esperada edición llega a la plataforma de Atresmedia cargada de novedades, grandes sorpresas y lo hace siendo más grande que nunca. Supremme de Luxe capitaneará esta nueva edición del exitoso formato, que seguirá contando este año con Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking como miembros de su jurado.

Ellos valorarán a la nueva promoción de reinas que lucharán por convertirse en la nueva superestrella drag española y llevarse el premio final de 50.000 euros. Pero conseguirlo… no será nada fácil.

Esta edición arranca arrasando en atresplayer. El Meet The Queens de la quinta edición de Drag Race España que se estrenó el pasado 7 de septiembre y en el que se presentó a las 12 reinas que protagonizarán este año el programa triunfó con récord absoluto: convirtiéndose en el más visto de toda la franquicia en España. Un auténtico hito que se produce antes del gran estreno de la temporada en atresplayer.

Alexandra del Raval, Dafne Mugler, Denébola Murnau, Eva Harrington, Ferrxn, Krystal Forever, Laca Udilla, La Escándalo, Margarita Kalifata, Nix, Nori y Satín Greco son las nuevas reinas que lucharán en esta quinta edición por la victoria en el exitoso formato de atresplayer.

Amaia en el estreno de la nueva temporada de Drag Race España

Las puertas del taller de Drag Race España se vuelven a abrir para recibir a 12 fabulosas reinas que vienen dispuestas a arrasar en la temporada cinco, siempre que el corazón no les dé un brinco. Deberán darlo todo en el esperado primer maxi-reto: Bienvenidos al Talent Show, para lucir sus mejores actuaciones ante la cantante Amaia, la jueza invitada. En la pasarela, la categoría es ¡Mis dos caras!.

Un gran giro marcará el destino de las nuevas reinas

Esta quinta temporada de Drag Race España será más grande que nunca: el premio de Drag Race España pasará de los 30.000 euros que tenían las anteriores ediciones a 50.000 euros. Pero no será el único giro de esta edición que vivirán las protagonistas de Drag Race España. En esta quinta temporada, el talent show contará con una gran novedad que marcará el destino de las reinas desde el primer programa.