Mejores momentos | Temporada 5
Temazos, looks y mucha diversión: así ha sido el paso de La Escándalo por la quinta temporada de Drag Race España
La reina ha sido eliminada en el cuarto programa de la temporada y hemos hecho un repaso de su paso por el concurso.
La Escándalo ha sido eliminada junto a Eva Harrington en el cuarto programa de Drag Race España, pero su paso por el programa no ha pasado desapercibido. ¡Nos ha dejado grandes momentos!
El primero a destacar, sin duda, es su temazo “PEC”, que interpretó en el Talent del primer programa de la temporada. Sus looks en la pasarela tampoco han dejado indiferente a nadie.
Aunque tampoco hay que olvidar cómo nos hizo reír tanto en el mini reto como el maxi reto del programa 2, El secreto de Puente Tieso.
Todos estos momentos y muchos más, ya los puedes ver en el vídeo.
Y además, disfruta del cuarto programa de Drag Race España, ya disponible en atresplayer.
