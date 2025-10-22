Consigue una pestaña drag perfecta con los trucos de La Escándalo en Mi talento drag

Esta semana en Mi talento drag, La Escándalo nos ha hecho un tutorial de cómo hacer unas buenas pestañas drag. Lo ha hecho cogiendo y varias y juntándolas para que sean “super extra”.

Primero cogemos una pestaña pequeña de base, otra un poco más grande encima y finalmente la de mayor tamaño la centramos en la parte de fuera del ojo. Antes de pegar, hay que asegurarse de que la pestaña queda bien en el ojo y si hay que cortar, se puede hacer de la parte de fuera.

Cuando estemos listas, cogemos el pegamento más fuerte que tengamos y las pegamos unas encima de otras.

“A mi me gusta que las pestañas tengan puntitas porque le da un efecto de dibujo animado”, ha confesado la reina, que además ha contado que se inspira en las reinas americanas.

¡No te pierdas su tutorial en el vídeo! Y disfruta del cuarto programa de Drag Race España, ya disponible en atresplayer.