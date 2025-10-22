Eva Harrington nos enseña cómo maquillar un escote perfecto en Mi talento drag

Eva Harrington nos ha enseñado en Mi talento drag cómo podemos hacernos un escote perfecto, algo que puede parecer sencillo pero que se complica si no cumples los requisitos que nos ha contado la reina.

Lo primero que hay que tener es un sujetador y papel que meter debajo del pecho. Posteriormente, tenemos que tapar los poros del pecho con una base y con un corrector en crema más oscuro comenzamos a hacer el volumen, difuminando con el mismo dedo.

El siguiente paso es dar iluminación, sellar y finalmente añadir sombras para que se intensifique y también dure más.

¡No te pierdas el tutorial de Eva Harrington al completo en el vídeo!

Disfruta del cuarto programa de Drag Race España, ya disponible en atresplayer.