Mi talento drag | Drag Race España 5
Eva Harrington nos enseña cómo maquillar un escote perfecto en Mi talento drag
En esta sección conocemos los talentos ocultos (y no tanto) de las reinas de la quinta temporada de Drag Race España.
Publicidad
Eva Harrington nos ha enseñado en Mi talento drag cómo podemos hacernos un escote perfecto, algo que puede parecer sencillo pero que se complica si no cumples los requisitos que nos ha contado la reina.
Lo primero que hay que tener es un sujetador y papel que meter debajo del pecho. Posteriormente, tenemos que tapar los poros del pecho con una base y con un corrector en crema más oscuro comenzamos a hacer el volumen, difuminando con el mismo dedo.
El siguiente paso es dar iluminación, sellar y finalmente añadir sombras para que se intensifique y también dure más.
¡No te pierdas el tutorial de Eva Harrington al completo en el vídeo!
Más Noticias
- Temazos, looks y mucha diversión: así ha sido el paso de La Escándalo por la quinta temporada de Drag Race España
- Eva Harrington, la canaria cuya voz ha robado el corazón de la quinta temporada de Drag Race España
- La Escándalo desvela el personaje que habría hecho en el Snatch Game de Drag Race España: "No es un personaje en sí"
Disfruta del cuarto programa de Drag Race España, ya disponible en atresplayer.
Publicidad