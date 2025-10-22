Info Premium

Drag Race

Eva Harrington, la canaria cuya voz ha robado el corazón de la quinta temporada de Drag Race España

La reina canaria ha sido eliminada en el cuarto programa de la temporada y hemos hecho un repaso de su paso por el concurso.

Sara Ruiz
La llegada de Eva Harrington al taller de Drag Race España fue toda una declaración de intenciones. “Cuando una suprema nueva nace, la otra comienza a marchitarse”, dijo en su entrada.

La canaria nos dio, además, una maravilla de talent cantando al ritmo de Bárbara Rey y con un outfit inspirado en Jessica Rabbit que nos dejó sin aliento. Tampoco su acento gallego en El secreto de Puente Tieso pasó desapercibido, y nos dio una interpretación de diez.

Su ball y en general sus looks de pasarela tampoco han dejado indiferente a nadie, así como el último reto que ha llevado a cabo en Drag Race España.

No te pierdas todos sus momentazos en el vídeo, y disfruta del cuarto programa de la quinta temporada,ya disponible en atresplayer.

