Las reinas de la quinta temporada de Drag Race España nos cuentan cuál sería su peluca ideal… ¡En situaciones insospechadas!

Ahora que sabemos quiénes son las reinas que participarán en la quinta temporada de Drag Race España, ha llegado el momento de conocerlas un poco más antes de que arranque la carrera en atresplayer.

Para ello, les hemos pedido que nos cuenten qué peluca usarían si se enfrentaran a ciertas situaciones un tanto insospechadas como, por ejemplo, si viviesen una invasión zombie o fuesen una superheroína.

Todas han tenido muy claro cuál sería la peluca que usarían para cada una de las ocasiones. Eso sí, algunas de ellas han optado por confiar en un solo estilo para todas las situaciones que les hemos propuesto.

¿Quieres descubrir cuáles han sido sus apuestas? ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Además, ya puedes disfrutar del Meet The Queens en atresplayer.Y el próximo 28 de septiembre…

¡Arranca la quinta temporada de Drag Race España! ¡Arranquen motores!