Los personajes más míticos de atresplayer ahora son drag queens: ¿qué nombre les pondrían las reinas de Drag Race España?
Descubre a las doce nuevas participantes de la nueva temporada, que comienza el próximo 28 de septiembre en atresplayer.
Todes conocemos a personajes como Emilio de Aquí no hay quien viva, Ulises de El barco o Rober de Un paso adelante, pero… ¿habías pensado alguna vez que pudieran ser drag queens?
Las reinas de la quinta temporada de Drag Race España han tenido que imaginarlo por un momento y decidir cuál es el nombre drag que mejor les quedaría si se dedicaran a este mundo de brillos, lipsyncs y maquillaje.
Para ello, algunas han referenciado su profesión, su propio nombre o algo que les caracterice. Eso sí, para las reinas, algunos ya tienen nombres drag sin necesidad de cambiar el suyo propio.
Descubre en el vídeo los ingeniosos alias que han escogido las reinas para estos personajes míticos de series de atresplayer.
Además, ya puedes disfrutar del Meet The Queens en atresplayer. Y el próximo 28 de septiembre… ¡Arranca la quinta temporada de Drag Race España! ¡Arranquen motores!
