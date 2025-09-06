Meet The Queens, mañana a las 20h
De pintxos con Supremme de Luxe y Ana Locking en el FesTVal de Vitoria: "Esta temporada tiene sabor a corazón"
La presentadora de Drag Race y una de sus miembros del jurado no podían irse de la ciudad vasca sin probar algunos pintxos, y mucho menos sin contarnos más detalles y curiosidades del programa. ¡Y recuerda! Mañana a las 20h conocemos a las 12 reinas en el Meet The Queens y el próximo 28 de septiembre, arranca la carrera.
Supremme de Luxe y Ana Locking han acudido al FesTVal de Vitoria junto a Samantha Ballentines, presentadora de Sí lo digo, y Le Cocó, ganadora de la pasada edición del concurso, para presentar la quinta temporada de Drag Race España, que arranca mañana a las 20h en atresplayer con el Meet The Queens, la presentación de las nuevas reinas.
Sin embargo, antes de esta cita ineludible, hemos querido hablar con la presentadora y la jueza para saber más de la nueva temporada y, de paso, probar algunos de los pintxos de la ciudad. Si en algo coinciden las compañeras y amigas, es que la temporada tiene sabor "a corazón" y si tuvieran que definirla en una palabra sería memorable e intensa, algo que comparte con los pintxos de la ciudad vasca.
Ana Locking y Supremme de Luxe también han hablado acerca de su relación de amistad y cómo es trabajar juntas en el plató de Drag Race España. "Me encanta esa capacidad que tiene de emoción y de expresarlo tan libremente", ha contado Supremme de Luxe sobre la diseñadora, quien ha asegurado que trabajar con la presentadora es algo que le da "mucha paz".
Para finalizar, Ana Locking y Supremme de Luxe han elegido una frase mítica del concurso que define su relación mejor que ninguna otra. ¿Quieres saber cuál ha sido? ¡No te lo pierdas en el vídeo!
¡Y recuerda! Mañana a las 20h conocemos a las 12 nuevas reinas en el Meet The Queens en atresplayer. Y el próximo 28 de septiembre... ¡Arranca la carrera!
