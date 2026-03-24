Pepa Cortijo recuerda su adolescencia en un viaje lleno de nostalgia

Pepa Cortijo, una de las figuras más queridas y experimentadas del elenco de Rafaela y su loco mundo, ha abierto una ventana a su pasado para recordar cómo fue su adolescencia, muy distinta a la de las generaciones actuales. Con humor y cierta melancolía, la actriz confiesa que no salía mucho de fiesta, no por falta de ganas, sino porque su padre mantenía un férreo control sobre sus horarios y amistades.

Lejos de las discotecas y los planes nocturnos, Pepa encontró refugio en la música. Era fan declarada de José Luis Perales y sentía fascinación por las chicas yeyé, que representaban para ella un mundo vibrante, moderno y lleno de libertad. Aquellas canciones se convirtieron en la banda sonora de una juventud tranquila, pero cargada de sueños.

“Ha pasado mucho desde entonces”, reconoce Cortijo, consciente de cómo han cambiado los tiempos y las formas de vivir la adolescencia. Sin embargo, asegura que esos años marcaron su carácter y su sensibilidad artística, enseñándole a observar, imaginar y construir historias incluso cuando su vida parecía demasiado silenciosa.

Hoy, convertida en una veterana respetada, Pepa mira atrás sin rencor y con una sonrisa cómplice. Sus recuerdos, lejos de ser un simple ejercicio de nostalgia, se han transformado en una fuente de inspiración que sigue alimentando su trabajo y su manera de entender el mundo.