Lucía Martín Abello visita Una vuelta más

Lucía Martín Abello se enfrenta a la impredecible máquina de bolas de Maya Pixelskaya dispuesta a hablar sin filtros y sin miedo a nada. Nacida en Madrid, pero con profundas raíces argentinas, la actriz confiesa sentirse más de allí que de aquí.

Protagonista de La Nena, el esperado cierre de la trilogía iniciada con La novia gitana, Lucía revela cómo transformó su cuerpo y su mente para afrontar el desenlace de una saga tan intensa como apoteósica.

Durante la entrevista, también comparte las causas que definen su vida: su firme compromiso social, su apuesta por el veganismo y su amor incondicional por Iskander. Una historia que comenzó en La Habana y que, como ella misma cuenta, la llevó a convertirse en madre.

Divertida, reivindicativa y apasionada, Lucía Martín Abello llega a Una vuelta más con la intención de remover conciencias y no dejar a nadie indiferente.

Disfruta de su visita al completo en el último episodio de Una vuelta más, ya disponible en atresplayer.