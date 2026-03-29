Las chicas llevaban semanas contando los días para el esperado concierto de Rosalía. La emoción era tal que desde primera hora de la mañana compartían vídeos, preparaban sus mejores looks y repasaban las canciones que querían cantar a pleno pulmón. Sin embargo, la alegría se vio empañada cuando Debo, una de las más entusiastas del grupo, sufrió un esguince que la obligó a quedarse en casa.

A pesar del contratiempo, sus amigas decidieron seguir adelante con el plan, no sin antes prometerle que grabarían cada momento para que no se perdiera detalle del espectáculo. El concierto fue un éxito rotundo: luces, coreografías y una Rosalía en plena forma hicieron vibrar al público. Las chicas regresaron a casa agotadas, pero felices por la experiencia.

Lo que no esperaban era encontrar a Debo rodeada de gente cuando llegaron. Vecinos, amigos y familiares habían pasado a visitarla al enterarse de su accidente. Entre palabras de ánimo, risas y anécdotas, la joven parecía disfrutar de una atención inesperada que compensaba, al menos un poco, la tristeza de haberse perdido el evento.

Al final, la noche terminó siendo memorable para todas, cada una a su manera. Mientras las chicas no dejaban de hablar del concierto, Debo se convirtió en la protagonista involuntaria del día, demostrando que a veces los planes que salen mal pueden traer momentos inesperadamente especiales.