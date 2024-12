Blanca Valletbó confiesa que se ha sentido “muy cuidada” mientras interpretaba a Esperanza en Santuario.

Blanca interpreta a Esperanza, una de las mujeres embarazadas del Santuario. Esperanza está completamente centrada en su embarazo, y disfruta tejiendo ropita para su bebé. Es amiga y compañera de Milagros y rápido conecta también con Pilar.

Su personaje es muy especial ya que es la que más avanzado tiene el embarazo y por lo tanto será la primera en dar a luz así que todas están deseando que llegue ese momento.

Hablando con Blanca nos ha confesado que se ha sentido muy cuidada durante todo el rodaje, que ha habido mucha conexión con todo el equipo y no ha querido perder la oportunidad de destacar lo impresionantes que son los escenarios de la serie.

También ha querido hablarnos de la experiencia de trabajar con Rodrigo Ruiz-Gallardón con el que nos afirma se siente “muy contenta”. En líneas generales está encantada con su papel. Además, expresa que estar embarazada en la trama le resulta una experiencia emocionante. Aunque en el pasado había interpretado personajes embarazados, asegura que nunca lo había vivido de una manera tan intensa como esta.

