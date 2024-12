Los motivos para no perderte Santuario: “es una serie que va a hacer replantearte tus propios valores”.

Ahora ya si que sí, no queda nada para el estreno de Santuario, la serie original de atresplayer basada en la ficción sonora homónima de Carmen Pacheco y Manuel Bartual .

Este domingo, 22 de diciembre, no te puedes perder el nuevo thriller de ciencia ficción de la plataforma. Aunque no sea necesaria más carta de presentación, el elenco te da los motivos por los que no te la puedes perder.

Manu Fullola lo tiene claro “es una serie que va a hacer replantearte tus propios valores”. Alba Ribas y Juan Viadas coinciden en que es una serie que”engancha” .

Como dice Godeliv “nunca sabes cuando la realidad superará la ficción” y como Melina Matthews afirma “puede ser nuestra realidad dentro de unos años”.

Inteligencia artificial, diferencias sociales, una crisis climática… dale al play y descubre todos los motivos que te harán contar las horas hasta el domingo para ver su estreno.