Bosco intenta ganarse a Pilar en Santuario

En cuanto Pilar se ha quedado sola Bosco no ha dudado en aprovechar la oportunidad para hablar con Pilar y convencerle de que lo que él dice es la verdad que ella debe creer.

Con acusaciones muy fuertes, así es como Bosco ha intentado que Pilar le crea y que pase a pensar que es Valle quien le miente y está buscando lo peor para ella. Según Bosco, Valle sufre de “manía persecutoria” y no es que mienta a la embarazada pero “le dan brotes”.

Mientras hablaban ha entrado Silvia y ha querido saber qué estaba haciendo Bosco allí pero una vez más, él ha sabido manejar la situación y Silvia ha terminado marchándose.

Pilar no termina de creerse lo que Bosco le está diciendo pero para eso tiene un as debajo de la manga, una llamada para Pilar, su último intento para convencer a la embarazada de que debe volver al Santuario. ¿Su as? Una llamada con ¿Rocío?

Dale al play y revive el momento o corre a atresplayer para ver el capítulo completo.