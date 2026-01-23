"Solo compartimos el nombre y ojalá el éxito": qué tienen en común las películas y la serie de Padre no hay más que uno

Mariam Hernández y Daniel Pérez Prada protagonizan Padre no hay más que uno, la serie. Ambos actores conocedores del éxito de la saga de películas de Santiago Segura nos han adelantado que la serie respecto a las películas solo comparte el nombre.

"Es un universo nuevo" nos confirma Daniel, es "una serie nueva", sí que tienen en común que en ambas tramas los protagonistas son una familia con hijos pero "nada es igual".

Mariam va más allá y nos asegura que ella cree que "va a funcionar mucho". Porque como ella misma nos confirma está repleta de tramas "muy locas y trepidantes" y es "muy divertida".

No te pierdas la entrevista completa y prepárate para disfrutar del estreno de Padre no hay más que uno el domingo en atresplayer.