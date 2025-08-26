Raúl Prieto nos confiesa la situación de Ramón, su personaje en Mar afuera: “Está bajo el yugo de Ray”

Raúl Prieto da vida a Ramón en Mar afuera, uno de los guardias de seguridad del centro cuyo papel dentro del Santa Bárbara se supone que debe ser “mantener la tranquilidad de los chavales y que estén tranquilos”.

Como Raúl nos confiesa, Ramón ve a los internos como unos “delincuentes”. Tiene una relación estrecha con Los Pajaritos, considera que está “bajo su yugo” y sobre todo “bajo el yugo de Ray”.

Nos desvela que hace “de correa de transmisión con los pajaritos” y considera que Ray es “su jefe no oficial” aunque en realidad esa relación no es “tan sólida”, explica.

