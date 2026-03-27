Nerea Barros revela la nueva dimensión de Elena Blanco en La nena que marca un nuevo comienzo

Nerea Barros ha compartido cómo ha sido reencontrarse con Elena Blanco en esta nueva fase de la saga, una etapa que llega después de cerrar uno de los arcos más dolorosos del personaje: la pérdida de su hijo. Según la actriz, este punto de inflexión ha permitido que emerja una Elena distinta, más profunda y con una mirada que trasciende todo lo vivido hasta ahora.

“Empieza un nuevo camino”, afirma, subrayando que esta evolución emocional redefine por completo a la inspectora.

La actriz destaca que, en este punto, los personajes “funcionan casi solos”. La historia fluye con una naturalidad que nace de la honestidad artística, un principio que considera esencial para interpretar a alguien tan complejo como Elena Blanco. “Si intentas ser honesta artísticamente, el personaje te lleva”, explica, dejando claro que esta temporada ha sido un viaje emocional tan intenso como revelador.

Estreno este 12 de abril.