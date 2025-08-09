El romance entre Julián Muñoz e Isabel Pantoja en Marbella: el principio del fin

Marbella es sinónimo de corrupción, lujo, diversión, pero también de amor. El segundo capítulo de Érase una vez en Marbella, titulado 'Por encima de la ley', aborda la corrupción dentro del Ayuntamiento, pero también el romance que protagonizó el exalcalde de Marbella con Isabel Pantoja, una relación que fue muy comentada a nivel nacional.

La tonadillera consiguió poner a Marbella en el mapa de una forma mediática, y uno de los aspectos más llamativos de esta historia fue que, cuando comenzó su relación con el exalcalde, él aún estaba casado con Maite Zaldívar. Esta, por su parte, solía comentar en diversos programas que la relación con Isabel Pantoja no duraría para siempre.