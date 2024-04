¿Qué saben las protagonistas sobre la historia real de las Beguinas?

A pocos días del estreno de Beguinas, descubrimos qué saben las protagonistas de la serie sobre ellas.

Amaia Aberasturi, que se mete en la piel de Lucía de Avellaneda, admite que le dio mucha pena no conocerlas y que nadie le hubiera hablado de ellas hasta ahora. Y Bea Segura, que hace de Marie Anne, no esconde que "no tenía ni idea de quiénes eran".

"La historia de las mujeres fuertes siempre se oculta"

Lucía Caraballo, que interpreta a Beatriz, no entiende por qué la historia las ha ocultado. Por su parte, Ella Kweku, que hace de Guiomar Ruy, afirma que es "una historia que ha desaparecido" y eso a ella le parece mucho más fascinante al poder recrearlo en una serie.

Al preguntar a Melani Olivares, la actriz que da vida a Sibila, no ha dudado en detallar todo lo que ha descubierto a raíz del rodaje y cree que "no hemos avanzado tanto".

Por último, a Silma López , Juana en Beguinas, le parece "injusto" no conocerlas.

Y tú, ¿sabías la historia de las Beguinas? ¡Descúbrela en atresplayer!