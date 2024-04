Buscó refugio en el beguinato

¿Quién es Sibila García en Beguinas? Melani Olivares explica que su personaje "se crió en la calle y la molieron a palos"

Al ser preguntada por Beguinas, Melani asegura que "lo que más me sorprende no son las cosas que descubro por nueva, sino porque sea tan parecidas a ahora. Eso es lo que más me remueve de esta serie".