¿El comienzo del feminismo y la liberación de la mujer? ¡Esto es lo que sabe el elenco de la historia real de las Beguinas!

Beguinas llega este domingo a atresplayer y tras conocer cuánto saben las protagonistas sobre ellas, hemos descubierto también qué piensa y cuánto se informó el resto del elenco sobre la historia real de la serie.

Yon González, que protagoniza la ficción junto a Amaia Aberasturi y se mete en el papel de Telmo Medina, cree que pudo ser "el comienzo del feminismo y la liberación de la mujer".

A Cristina Plazas, Gabriela en Beguinas, le parece "fascinante" que ya existiera en ese siglo una congregación así. El personaje de Rodrigo de Guzmán lo interpreta Javier Beltrán y el actor admite que "me parece súper interesante"; y Laura Galán, la sirvienta de los Avellaneda, no da crédito y no entiende cómo podía no conocerse la existencia del beguinato.

Jonás Berami se puso a investigar una vez supo que se metería en la piel de Lebrín y confiesa que flipó: "Se extendía por toda Europa". Por su parte, Ignacio Montes cree que son unas "auténticas heroínas" y Jason Matilla asegura que "fueron unas mujeres maravillosas porque estaban adelantadas a la época".

Por último, Jaime Olías cuenta que le encanta descubrir cosas de la historia que no conocía

