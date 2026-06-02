Descubre la BSO de 33 Días: melodía, tensión y emoción para una serie vertiginosa

Desde el primer compás, la música se convierte en una puerta de entrada al universo de la serie: un cruce magnético entre el cine quinqui, el pulso del western clásico y una sensibilidad sonora profundamente urbana. El resultado es una BSO con carácter propio, diseñada para atrapar al espectador y acompañarlo más allá de la pantalla.Con una clara apuesta por la melodía y la emoción, Caballé construye un paisaje sonoro que alterna temas contundentes —marcados por la tensión y el ritmo— con pasajes más atmosféricos que refuerzan la intensidad

narrativa. En el centro de todo, destaca Amores que matan, el hilo emocional de la historia, que actúa como leitmotiv de la relación entre los protagonistas y evoluciona con ellos.

Junto a éste, encontramos piezas cargadas de identidad que completan una banda sonora que no solo acompaña la serie, sino que ayuda a construir su identidad emocional. Como en sus trabajos anteriores (Crims o Balandrau: Infern glaçat), Caballé vuelve a demostrar su capacidad para crear universos sonoros únicos, firmando aquí una partitura que promete quedarse en la memoria del espectador.

Sobre Eloi Caballé

Eloi Caballé es músico y compositor. Inició su trayectoria en el mundo de la música como baterista. Estudió jazz en el Taller de Músics y, paralelamente, formó parte de numerosas bandas de estilos muy diversos, desde el pop hasta la música experimental y la electrónica, entre ellas Minema, Selenitas, La Rabia del Milenio, Los Negativos, Ummo y Desert. Esta etapa le permitió adentrarse de lleno en el mundo de los estudios de grabación.

Poco a poco fue desarrollando su experiencia en el ámbito de la composición para cine y televisión, realizando sus primeros trabajos para documentales y campañas publicitarias. Con los años consolidó su faceta como compositor y pudo afrontar proyectos de mayor envergadura gracias a la oportunidad de participar en la serie Crims.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran Crims, Luz en la Oscuridad, Tor, Balandrau: Infern glaçat, Matchday, Ravalear y Espai 13, entre otros.

La banda sonora de 33 días estará disponible desde el 7 de junio en plataformas digitales.