La culpa, la nueva compañera de viaje para Calatrava durante su fuga en 33 Días

Calatrava se sentía en deuda con Prieto por salvarle la vida y devolverle la luz. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por él, hasta jugarse el tipo por ayudar a su compañero a huir de la cárcel.

Y así lo hizo, Prieto tenía un plan, escapar de la jaula y volver a disfrutar de la libertad junto a Calatrava convirtiéndose así en “imparables”. Calatrava solo le ayudó a conseguirlo.

Pero las cosas no salen en la realidad como se plantean sobre el papel. Habían conseguido huir sí, pero a qué precio. Dos agentes de los Mossos heridos uno de extrema gravedad, Calatrava jamás se había planteado un escenario así. Y la culpa aparece de golpe, sin avisar pero cuando llega es para quedarse.

Que Calatrava no era el eslabón más fuerte es algo que se aprecia a simple vista, tanto que el socio de Prieto tiene claro que lo mejor es “deshacerse de él”.

¿Seguirá Prieto sus recomendaciones?