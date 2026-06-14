Mejores Momentos | Capítulo 3
La culpa, la nueva compañera de viaje para Calatrava durante su fuga en 33 Días
Calatrava no es como Prieto, hay algo dentro de él que no le deja descansar. No puede dejar de pensar en si todo lo que están haciendo está bien.
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Calatrava se sentía en deuda con Prieto por salvarle la vida y devolverle la luz. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por él, hasta jugarse el tipo por ayudar a su compañero a huir de la cárcel.
Y así lo hizo, Prieto tenía un plan, escapar de la jaula y volver a disfrutar de la libertad junto a Calatrava convirtiéndose así en “imparables”. Calatrava solo le ayudó a conseguirlo.
Pero las cosas no salen en la realidad como se plantean sobre el papel. Habían conseguido huir sí, pero a qué precio. Dos agentes de los Mossos heridos uno de extrema gravedad, Calatrava jamás se había planteado un escenario así. Y la culpa aparece de golpe, sin avisar pero cuando llega es para quedarse.
Que Calatrava no era el eslabón más fuerte es algo que se aprecia a simple vista, tanto que el socio de Prieto tiene claro que lo mejor es “deshacerse de él”.
¿Seguirá Prieto sus recomendaciones?
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