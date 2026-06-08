Carles Porta lo tiene claro: "La sangre mancha mucho. Lo que impresiona es la buena historia bien contada"

Carles Porta tiene una máxima clara cuando se sienta a contar una historia, ya sea de no ficción o de ficción: la elegancia por encima de todo. "La sangre mancha mucho. El sensacionalismo, la exageración de estas situaciones, las truculencias, te hacen pequeño. En cambio, la elegancia hace que llegues a mucha más gente", afirma el creador de 33 Días, su primera ficción que puedes ver ya en atresplayer.

Una filosofía que, según él, explica en buena parte el éxito de sus proyectos. "Le gustamos a tanta gente diversa porque no buscamos impresionar con detalles truculentos. Buscamos impresionar con la historia y en cómo está contada", señala. Una apuesta que en 33 Días se ha llevado hasta sus últimas consecuencias: "De hecho, ya cortamos sangre por el camino y la seguimos cortando en el montaje, porque eso no te hace llegar más ni te impresiona más."

Para Porta, lo que de verdad impresiona en la serie es la fuerza de los actores y la intensidad de las relaciones entre los personajes. Y en ese punto entra en juego otra de las grandes bazas del proyecto: el acceso privilegiado a la realidad que inspiró la historia. "La historia de Prieto y Calatrava está basada absolutamente en muchísima realidad, porque hemos tenido acceso a toda esa realidad, desde las cartas hasta conversaciones con personas que les trataron directamente durante mucho tiempo", revela. Un material que, según explica, permite construir personajes con una profundidad difícil de alcanzar por otras vías. "Todo eso te da unos matices que te permiten construir a los personajes casi hasta la realidad."

El creador también destaca una de las ventajas que les da su origen en el true crime. "Como venimos del mundo de la realidad y estamos haciendo constantemente capítulos de true crime, tenemos acceso a mucha información que nos permite hacer muy buenos guiones a la hora de construir la ficción", apunta. Los elementos de la serie, insiste, nacen siempre de hechos reales y se adaptan únicamente para hacer fluir mejor la historia y complementar a los personajes.

Disfruta ya de los dos primeros capítulos de 33 Días en atresplayer.