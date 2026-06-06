Carles Porta: "En un crimen hay todos los elementos esenciales de una buena narración, y además es real, eso le da un plus muy grande"

Carles Porta, referente del true crime en Cataluña, no tiene dudas sobre por qué el género engancha tanto. "El true crime ha estado siempre de moda, siempre se ha consumido", afirma, aunque reconoce que las plataformas y el éxito de algunos programas lo han popularizado más que nunca en los últimos años.

Para Porta, la clave está en que el punto de partida es una muerte, pero lo que mantiene al espectador pegado a la historia es la vida. "Lo que nos hace estar atentos es la vida de la víctima, del asesino, de los policías que persiguen al asesino. Esa trama, ese thriller, es lo que nos mantiene atrapados", explica. Y añade una idea que resume bien su filosofía narrativa: "Lo importante del viaje no es llegar, es el propio viaje."

El creador también apunta a otro elemento que distingue al true crime de cualquier otro género: la complicidad que genera con el espectador. "Todos jugamos a ser investigadores. ¿Cómo lo pillaríamos? ¿Qué hubiese hecho yo? Eso nos permite jugar, nos mantiene atentos. O sea, que tontos no somos", bromea.

Preguntado por las diferencias entre la no ficción y la ficción, Porta lo tiene claro. "Son dos mundos muy distintos. La ficción la puedes organizar como quieres, pero tiene muchísimas dificultades para llegar a esa credibilidad. La realidad no tienes que inventarla, pero tienes que moldearla y ordenarla de tal modo que la historia sea potente", reflexiona. Y aunque reconoce que si tuviera que elegir se quedaría con la no ficción, está convencido de que con 33 Días han logrado algo especial. "Hemos conseguido un punto de realismo y de naturalidad muy creíble."

El secreto, según él, está en la suma de los elementos. Un guión que califica de excepcional, el respaldo de Atresmedia y un reparto que no duda en elogiar. "Los actores, con Poga y Villagrán a la cabeza, pero Nausicaa, Pau Durà... hemos conseguido un elenco increíble. Incluso el cuervo. El cuervo funcionó súper bien, ya veréis", avanza con una sonrisa.

El rodaje no estuvo exento de imprevistos. Una primavera especialmente lluviosa complicó unos exteriores que abundan en la serie, y el gran apagón les pilló en pleno trabajo. "Tuvimos la enorme suerte de que ese día rodábamos de tarde-noche y con generadores, así que nos afectó poquísimo", recuerda. Una racha de buena fortuna que Porta interpreta como señal. "Todo nos ha sonreído. Eso quiere decir que toda la gente ha funcionado muy bien y creo que hemos conseguido un trabajo excepcional."

33 días llega este domingo a atresplayer.