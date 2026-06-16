Blanca Parés está "encantada" de trabajar con Anaïs Pareto sientes que "todo fluye"

33 Días es la primera serie de ficción de Carles Porta, en esta ocasión el periodista y director ha confiado en su compañera Anaïs Pareto para estar a los mandos de la dirección.

Así que hemos querido saber qué tal ha sido trabajar bajo las órdenes de la directora y Blanca Parés nos ha confesado que a ella "le encanta". Desde el primer momento sintió que hablaban "el mismo código".

Define a Pareto como "cercana" y puntualiza que tiene "muy claro lo que busca" cuando las cámaras comienzan a grabar.

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