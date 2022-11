Estrella y Pupi se sinceran sobre sus difíciles salidas del armario: "Mi madre me dijo:'De esto que no se entere nadie'"

Supremme Deluxe, Pupi Poisson, Sharonne y Estrella Xtravaganza llegaban a Landete en su quinta aventura para ayudar a Kande, un chico trans no binario, a contarle a su pueblo su verdadera identidad. Pero en esta ocasión, al contrario que en sus anteriores andadas, la madre del protagonista se desentendió y no quiso participar: "Sabíamos que esto nos podía pasar en algún momento".

Una situación con la que algunas de las reinas se sintieron identificadas. "No es una cosa que solo pase aquí, es de los pueblos en general", comentaba Estrella, quien, al igual que Kande, vivió una difícil salida del armario: "Mi madre me dijo: 'de esto que no se entere nadie'". Una situación muy parecida a la de Pupi, que también recibió una severa advertencia: "Yo no quiero que tengas novio ni novia, que no se entere nadie".

Disfruta del momento completo en el vídeo y recuerda que ya está disponible el quinto capítulo de 'Reinas al rescate' en ATRESplayer PREMIUM.