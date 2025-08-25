Solitario e influenciable, así es Alex el personaje que interpreta Dani Marrero en Mar afuera

Dani Marrero da vida a Alex en Mar afuera, un chico que no lo ha tenido nada fácil.

Crecer en un barrio donde los pajaritos campan a sus anchas siendo un chico trans no es sencillo y un claro ejemplo es Alex.

Sin amigos, su única compañía es Thor, su mejor amigo, un ser vivo de cuatro patas que le ha acompañado en todo momento. Thor estaba cuando nadie más lo hacía.

Como Dani nos confiesa su personaje es un chico “solitario y bastante influenciable”. Hasta tal punto de hacer cualquier cosa para poder entrar en la banda de Los Pajaritos y cuando lo consiguió logró lo que tanto había ansiado: la aceptación de Ray que no solo se quedó ahí si no que se convirtieron en “uña y carne”.

No podíamos acabar la entrevista sin preguntarle por Marina, a la que define com “luz”.

Descubre todo lo que nos ha contado sobre su personaje en el vídeo y recuerda que el 14 de septiembre tienes una cita para el estreno de Mar afuera en atresplayer.