Nerea Barros, nominada a mejor actriz protagonista de una serie en los Premios Feroz: "Sería absurdo decir que no me importa si no me lo dan"

A tan solo unos días de que se celebre la gala de los Premios Feroz, hemos hablado con Nerea Barros, nominada a mejor actriz protagonista en una serie, para que nos cuente cómo se siente y cómo afronta un hito así.

La actriz confiesa que está "muy nerviosa", pero a la vez muy feliz y asegura que es "un regalazo".

"Es un reconocimiento maravilloso, me siento una privilegiada", manifestaba mientras nos contaba algunos detalles sobre su preparación para una noche tan mágica antes de añadir que "un premio no te cambia, no te hace mejor ni peor, pero sí que es cierto que es algo muy bonito".

También es consciente que son muchas, ya que hay cinco nominadas en la categoría con "unos trabajazos", pero si se lo llevara sería "una alegría y un reconocimiento para la serie muy merecido".

Además, su compañero Vicente Romero también está nominado en los Premios Feroz. En su caso, a mejor actor de reparto de una serie por su papel de Orduño.

Barros se mete en la piel de Elena Blanco, inspectora de homicidios en la BAC. Blanco vive sola, está entregada al trabajo y a la búsqueda obsesiva de su hijo Lucas, desparecido hace siete años. Dejó una vida atrás y ahora es adicta a cantar en karaokes, pero sobre todo al dolor. No puede pasar pagina y no entiende como su exmarido, sí.

"Estoy nerviosa, pero muy feliz porque la nominación es un regalazo"

En la investigación descubrirá una trama corrupta dentro de la policía y tendrá que dilucidar si hay un inocente en la cárcel, pero además, enfrentarse a sus traumas mas íntimos.

Cuando se permita sentir, la verdad explotara en lo mas hondo de su existencia.

Así es 'La novia gitana'

Nerea Barros encarna a Elena Blanco, una veterana inspectora de homicidios que está atormentada por un oscuro suceso de su pasado. Intentará resolver un caso que afecta a la familia Macaya, padres de dos jóvenes asesinadas con seis años de diferencia. Ambas perdieron la vida cuando estaban a punto de casarse.

'La novia gitana' se estrenó en ATRESplayer PREMIUM el 25 de septiembre con la emisión de dos capítulos para sorpresa de todos los seguidores de la novela homónima de Carmen Mola.

Tras el éxito abrumador, Antena 3 decidió emitir el capítulo 1 en abierto en una noche única. ¡La crítica se deshizo en halagos con el trabajo de Paco Cabezas!

Ya están disponibles en la plataforma los ocho capítulos de 50 minutos de duración, ¿a qué estás esperando?

El reparto de 'La novia gitana'

Elena forma parte del equipo de la BAC junto a Chesca (Lucía Martín Abello), Orduño (Vicente Romero), Mariajo (Mona Martínez) y Zárate (Ignacio Montes). Juntos tratarán de buscar al responsable de un macabro ritual y averiguar si un hombre inocente está en prisión. Buendía (Francesc Garrido) es el forense del grupo. Rentero (Ginés García Millán) es el comisario.

Lo completan Darío Grandinetti (Miguel Vistas), Mónica Estarreado (Sonia), Moreno Borja (Moisés), Lola Casamayor (Ascensión), Miguel Angel Solá (Salvador), Carlos Cabra (El Capi), Zaira Romero (Susana Macaya), Daniel Ibáñez (Caracas), Miguel Hermoso (Masegosa), Cecilia Gómez (Cintia), Emilio Palacios (Raúl), Oscar de la Fuente (Jaúregui) y Manel Sans (Lusson), entre otros.

¿Quieres saber cómo se rodó el último capítulo? ¡Nos colamos detrás de las cámaras!

El libro en el que se basa la serie es el inicio de una saga literaria. ATRESMEDIA confirmó en el Festival de Cine de San Sebastián que ya está trabajando en el desarrollo de los episodios de 'La red púrpura, la continuación de 'La novia gitana'... ¡y ya es una realidad!