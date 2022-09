Francesc Garrido describe así a Buendía: “Obsesionado por el orden y porque las cosas encajen”

Francesc Garrido interpreta a Buendía, el forense del grupo de la BAC, y es un personaje “cartesiano, muy ordenado, pulcro, rectilíneo, obsesionado por el orden y porque las cosas encajen, tanto en los casos que investiga como en la propia vida”.

"Acabar a la hora es fundamental. Un profesionalismo brutal".

Al ser preguntado por cómo se ha preparado a Buendía, el actor ha explicado que “hablando con el director e intuyendo lo que quiere él”. Además, ha confesado que ha sido generoso también a la hora de proponer líneas y de dejar que yo las pudiera desarrollar si me parecían bien o no y “como muchas me parecieron bien, las desarrollé con él”.

Garrido ha contado que no sabía que existía una novela llamada ‘La novela gitana’, pero para él formar parte de este proyecto significa haberse encontrado con una “producción muy cuidada y con gente guay y muy buena”.

Conoce a Buendía

Forense de la BAC. Veterano profesional, de conducta intachable y entregado a su trabajo.

Buen carácter, la voz experta en todos los análisis de la investigación relacionados con la entomología y el culto al mitraísmo.