La autopsia de ‘La novia gitana’: “Le han rapado la sien izquierda y le han hecho tres agujeros con un taladro en el cráneo”

El cadáver de ‘La novia gitana’ aparece en mitad de la noche y una llamada alerta a la BAC para que vaya a inspeccionar el lugar. Una vez en la morgue, Buendía da las primeras claves.

“Tiene algunas uñas rotas. Por las muñecas sabemos que estuvo atada mucho tiempo y bien fuerte. Tiene hematomas en el cuello y en la nuca como si la hubiera golpeado por detrás con algún objeto contundente. Algo metálico”, analiza el forense.

“¿Y esos cortes?”, pregunta Elena. Buendía hace alusión a unos trozos de cristal. Además, explica que los orificios del cráneo parecen hechos con taladro con una broca fina, ¿os recuerda a algo? Porque esto está cortado con el mismo patrón que ‘El caso Macaya’”.

Chesca y Orduño reparan en ‘La novia gitana’ y no pueden creérselo mientras Blanco recuerda que eso fue hace seis años. El forense, por su parte, asegura que la han matado de la misma forma: “Le han rapado la sien izquierda y le han hecho tres agujeros con un taladro en el cráneo. Y le han metido los gusanos dentro”.

Chesca también quiere saber si el círculo que había pintado alrededor de la víctima era sangre y Buendía se lo confirma, pero le dice que “no es humana”.

“Todo esto no se prepara de un día para otro. El que lo ha hecho no tenía prisa”, concluye el forense antes de que la inspectora Blanco afirme que va a hablar con Rentero, algo que le sorprende porque “esto no viene de arriba”.

Chesca le explica que el caso se lo ha pasado la UCO y Orduño les recrimina que no manchen las manos: “Hay que remover mierda, lo tenemos que hacer nosotros”.