El golpe sobre la mesa de Moyano en la investigación contra Prieto y Calatrava

La noticia saltaba a la palestra, dos presos de la cárcel de Lleida se habían fugado en lo que parecía una jugada mucho más que ensayada. Policía Nacional, Guardia Civil y un jovencísimo cuerpo autonómico de los Mossos d'Esquadra recibían el aviso. Comenzaba la caza, había que dar con los fugitivos cuanto antes.

Pau García, jefe de la Brigada de Delitos de Barcelona recibía una llamada de Hurtado, otro de sus compañeros dentro de la comisaria de Mossos. Era “muy urgente”, tenía que acudir ahora mismo a su puesto de trabajo.

Hurtado pregunta a su superior si avisaban a Moyano, su nueva compañera. Pau declina la propuesta. Moyano será nueva pero no tonta de hecho piensa “pasarse de lista”.

Para sorpresa de Pau cuando él llega a la prisión Moyano ya está allí pero no solo eso, ella va un paso por delante en la investigación y ha conseguido identificar al otro preso.

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